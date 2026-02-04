Смс о возврате денег за отопление: подарок или обман? Жилищная инспекция разоблачает новую схему

В телеграм-канале ГЖИ Кузбасса отмечено, что россиянам стали приходить сообщения с предложением вернуть переплату за отопление. Мошенники отправляют смс от имени представителей управляющих организаций (УО). В сообщениях злоумышленники указывают сумму возврата. Россиянам предлагают перейти по ссылке, чтобы осуществить перевод средств.

Специалисты предупредили, что в зоне риска особенно находятся пожилые люди. Россиян просят проводить с родственниками пенсионного возраста профилактические беседы, чтобы предупреждать о возможном обмане. Доверять стоит исключительно официальным источникам.

Специалисты предупредили, что управляющие и ресурсоснабжающие организации никогда не производят прямые возвраты. В случае необходимости сотрудники вычитают сумму перерасчета из последующих платежей. Россиян призвали не переходить по ссылкам, которые приходят в сомнительных сообщениях. Категорически запрещено передавать коды из смс или другие персональные данные.

«При любых сомнениях связывайтесь с управляющей организацией через "Госуслуги Дом" или в личном кабинете на сайте вашей УО», — указано в сообщении телеграм-канала.

