Россиянам дали рекомендации по поведению в Непале, охваченного протестами

Ассоциация «Турпомощь» опубликовала рекомендации для российских туристов, находящихся в Непале. Их передает канал RT.

На фоне продолжающихся протестов в стране организация призывает граждан соблюдать повышенные меры предосторожности и следовать конкретным инструкциям для обеспечения безопасности.

Пресс-секретарь ассоциации Мария Зюкова выделила ключевые действия для туристов. В первую очередь необходимо избегать районов проведения массовых акций и митингов, даже если они кажутся мирными. Важно строго выполнять указания местных властей и правоохранительных органов, а также поддерживать постоянную связь с туроператором или принимающей стороной для оперативного получения информации об изменениях в программе пребывания. При себе обязательно нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и страховой полис.

Посольство России в Катманду работает в обычном режиме и держит ситуацию на постоянном контроле.

