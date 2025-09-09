Россиянам дали рекомендации по поведению в Непале, охваченного протестами
Ассоциация «Турпомощь» опубликовала рекомендации для российских туристов, находящихся в Непале. Их передает канал RT.
На фоне продолжающихся протестов в стране организация призывает граждан соблюдать повышенные меры предосторожности и следовать конкретным инструкциям для обеспечения безопасности.
Пресс-секретарь ассоциации Мария Зюкова выделила ключевые действия для туристов. В первую очередь необходимо избегать районов проведения массовых акций и митингов, даже если они кажутся мирными. Важно строго выполнять указания местных властей и правоохранительных органов, а также поддерживать постоянную связь с туроператором или принимающей стороной для оперативного получения информации об изменениях в программе пребывания. При себе обязательно нужно иметь документы, удостоверяющие личность, и страховой полис.
Посольство России в Катманду работает в обычном режиме и держит ситуацию на постоянном контроле.
Ранее сообщалось о полной хронологии событий в Непале, где протестующие устроили беспорядки, пожары и захват власти.