Россиянам дали советы, когда лучше всего покупать железнодорожные билеты на юг

Железнодорожные билеты на южные направления, особенно в Анапу, Симферополь и Новороссийск, остаются самыми труднодоступными для пассажиров, пишут «Известия». По данным аналитиков сервиса «Купибилет», до 60% билетов на эти курорты выкупаются в течение первых трех суток после старта продаж. Особенно высокий спрос традиционно наблюдается в преддверии летнего сезона и на длинные праздничные выходные.

Специалисты рекомендуют планировать поездку заранее. Самое выгодное время для покупки билетов — за 45-60 суток до отправления. В этот период действуют минимальные тарифы. При более позднем бронировании разница в цене может достигать 25-30%.

Если билеты на прямые поезда в Анапу или Симферополь уже распроданы, пассажирам советуют рассматривать альтернативные маршруты. Например, можно доехать до Краснодара или Ростова-на-Дону, а оттуда пересесть на автобус или такси.

Комбинированные перевозки с пересадками часто оказываются не только доступнее, но и позволяют найти свободные места даже в пик сезона. Планирование маршрута и своевременная покупка билетов помогут избежать лишних трат и гарантировать поездку на юг без стресса.

Ранее стало известно, как россияне оценили введенный с 1 января туристический налог.