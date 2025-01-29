«Задирают цены до небес»: россияне оценили введенный 1 января туристический налог

Башкирия вошла в регионы, в которых 1 января начал действовать туристический налог, размер которого не может быть меньше 100 руб. Стоимость зависит от уровня снятого номера в отеле или гостинице. Россияне поделились мнением о нововведении, сообщил mkset.ru.

Елизавета из Уфы напомнила, что россиян мотивируют отдыхать на родине. Однако параллельно устанавливают на все, по ее мнению, высокие цены. Девушка поделилась, что деньги для отпуска собирают всей семьей. Горожанка понимает, что сумма налога небольшая. Однако считает, что можно было бы обойтись без его введения.

«Нам в говорят: «Приезжайте на отечественные курорты». При этом задирают цены до небес», — поделилась мнением Елизавета из Уфы.

Представитель уфимского турагентства Сергей высказал мнение, что с принятием различных налогов россияне перестанут отдыхать. По его мнению, на фоне инфляции, дороговизны гостиниц, высокой стоимости авиа- и жд-билетов туристы ощутят дополнительный налог.

«Отдых становится все менее доступным. Будем сидеть на дачах», — делится своим мнением представитель уфимского турагентства Сергей.

Не все россияне разделяют подобную позицию. Так, турист из Уфы Ильдар уверен, что в России есть множество красивых мест. Для возможности их посещения необходимо сначала облагородить зоны, сделать отдых комфортным. Без финансирования добиться целей невозможно. Уфимец призвал сохранять природу, чтобы передавать ее своим потомкам.

«Туристический налог нужен», — уверен Ильдар из Уфы.

Ранее эксперт по туризму Мельник определил пути изменения стоимости отдыха в России из-за туристического налога.