С 1 июня в России заработают новые меры для борьбы с мошенниками

С 1 июня Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) получит расширенные полномочия, позволяющие оперативно приостанавливать подозрительные банковские переводы граждан. Об этом со ссылкой на официальную информацию финансовой разведки сообщил ТАСС.

Эта мера направлена на борьбу с мошеннической деятельностью, отмыванием денег и финансированием экстремистских групп.

В соответствии с новыми правилами, финансовая разведка сможет блокировать операции, если есть подозрение в использовании этих денег в схемах мошенничества, отмывании доходов или финансировании экстремистских организаций.

При этом временная блокировка операций будет затрагивать десять дней. За это время специалисты должны будут выяснить назначение перевода.

Одним из ключевых аспектов нововведения является пресечения деятельности дропперов — мошенников, которые используют украденные средства для обналичивания, а также для предоставления злоумышленникам данных банковских карт для вывода денег.

Ранее сообщалось, что новая схема мошенничества лишила как минимум шесть россиян люксовых автомобилей.