Россиянам дали советы по безопасному хранению автомобилей зимой

С наступлением холодов многие автовладельцы задумываются о том, как правильно хранить свой автомобиль. Оказывается, долгое нахождение машины в гараже может принести больше вреда, чем пользы. Об этом в интервью RT рассказал автоэксперт Дмитрий Попов.

Из-за перепадов температуры в замкнутом пространстве, отметил он, образуется повышенная влажность, и пустоты кузова становятся своеобразными сборниками для конденсата, что провоцирует коррозию.

«Гаражное хранение при наших метеорологических качелях — это значит, что все пустоты автомобиля будут сборниками влаги», — объяснил эксперт.

Он дал россиянам надежный совет: для длительной стоянки зимой лучше оставлять автомобиль не в гараже, а на улице, но под специальным защитным чехлом. Это позволит избежать накопления влаги и сохранит техническое состояние транспортного средства.

Особое внимание нужно уделить аккумуляторной батарее. Для продления срока ее службы важно поддерживать циклы «заряд-разряд». Если автомобиль долго стоит, аккумулятор можно снять и занести в теплое помещение, раз в месяц подзаряжая его и разряжая на малых токах.

По словам Попова, от мороза страдают и резиновые элементы автомобиля — уплотнители дверей, патрубки и сайлентблоки. Он отметил, что длительное воздействие низких температур приводит к потере эластичности и растрескиванию. Для профилактики можно обрабатывать резинотехнические изделия составами на основе силикона.

Самый эффективный способ поддержать автомобиль в рабочем состоянии — периодически его использовать. Специалист рекомендует хотя бы раз в две-три недели ненадолго выезжать на машине. Это поможет прогреть все системы, прокрутить узлы и зарядить аккумулятор.

В холодное время года особенно полезны будут длительные поездки за город. Также важно после запуска двигателя дать ему поработать на холостых оборотах минимум 5-10 минут, прежде чем начать движение, чтобы масло равномерно распределилось по всем системам.

