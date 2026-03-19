Россиянам грозит тюрьма за сбор редких цветов: юрист назвал растения, которые нельзя рвать

Сбор дикоросов может обернуться для россиян серьезными финансовыми потерями, даже если граждане не знали о существовании запрета. Как напомнил в интервью «РИАМО» юрист Харитон Ивлев, ответственность за подобные правонарушения наступает вне зависимости от осведомленности нарушителя.

«Подснежники, лотосы, некоторые виды рододендронов и женьшень — это федеральный запрет. Черемша (лук медвежий) в одном регионе разрешена к сбору, а в соседнем за пучок вам выпишут административный штраф. Ландыши тоже часто под охраной субъектов РФ», — перечислил специалист.

Юрист также акцентировал внимание на том, что наказание не ограничивается административным штрафом. В случае судебного разбирательства с нарушителя взыщут и компенсацию за вред, причиненный окружающей среде. При этом стоимость каждого сорванного растения будет рассчитана по утвержденным государственным таксам.

