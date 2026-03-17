Россиянам начали массово звонить по ночам в WhatsApp

Российские пользователи WhatsApp* столкнулись с необычной и крайне раздражающей проблемой, пишет телеграм-канал Mash. По ночам на их телефоны начинают сыпаться десятки звонков, которые тут же сбрасываются.

Люди отмечают, что в некоторых случаях за ночь поступает более ста входящих вызовов. Звонки фантомные — никто не дышит в трубку, не говорит, но телефон вибрирует и звонит без остановки.

Из-за такого потока многие вынуждены отключать звук или даже удалять WhatsApp, чтобы хоть как-то выспаться. Постоянная нагрузка на устройство приводит к перегреву и ускоренному износу телефонов, говорят пользователи.

Специалисты предполагают, что проблема связана с задержками интернет-соединения и рассинхронизацией сигналов на фоне блокировок мессенджера в России. Вызовы накапливаются в очереди, а затем обрушиваются на пользователя пачкой, когда связь восстанавливается.

*мессенджер WhatsApp принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремистской организацией, а ее деятельность запрещена на территории РФ.