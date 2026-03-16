Эксперт Бастрыкина: моды Telegram могут лишить доступа к «Госуслугам»

Пользователь может потерять доступ к «Госуслугам» и своему смартфону, если он установит мод или программу для альтернативного варианта подключения к Telegram. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее в СМИ сообщали, что мошенники пытаются блокировать iPhone россиян через моды Telegram. Как отметила эксперт Бастрыкина, сейчас действительно существуют альтернативные варианты подключения к Telegram через приложения с дополнительными функциями.

«Например, есть приложение Телега со встроенным VPN. Но для таких приложений никогда не требуется подключение через чужие аккаунты и Apple ID. Однозначный признак мошенничества — это попытка получить любые личные данные пользователя, включая предложение подключиться через чужой профиль. Даже если предлог кажется логичным, например, если это необходимо из-за отсутствия приложения в AppStore, нужно помнить, что личные данные должны всегда оставаться конфиденциальными», — отметила она.

По ее словам, также стоит четко разделять, какие функции и сервисы могут быть встроены в мессенджер, а какие предложения выглядят неправдоподобно.

«Если встроенный VPN может стать даже основной особенностью, привлекающей пользователей в новое приложение, то бесплатная Premium-подписка — это очевидная приманка мошенников, чтобы получить доступ к личным данным или взломать аккаунты пользователя», — предупредила специалист.

Для безопасного пользования смартфоном пользователю необходимо всегда учитывать, на каких условиях он получает предложение.

«Как бы не назывался сервис и какие выгоды вам не предлагали, никогда не давайте доступ к своим аккаунтам и не используйте чужие данные. Так вы вместо обещанной выгоды можете потерять доступ к смартфону и к важным сервисам, например, банковским приложениям и „Госуслугам“», — заключила Бастрыкина.

Ранее стали известны главные правила выхода из поста без риска для здоровья.