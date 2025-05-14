Россиянам напомнили, чем грозит курение на общих подъездных балконах

Курение на общих балконах многоквартирных жилых домов является правонарушением, за которое предусмотрен штраф в размере от 500 до 1500 руб., сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

Он напомнил, что по закону запрещено курить в лифтах и помещениях общего пользования, к которым относятся и подъездные балконы.

Если запах табака из квартиры проникает в соседние помещения, то жильцы имеют право пожаловаться в управляющую компанию, Роспотребнадзор или полицию. Если никаких мер не было принято, то можно подать иск в суд с требованием компенсации за нарушение санитарных норм.

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