В Госдуме рассказали о повышении тарифов ЖКХ на 11,9% в 2025 году

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в 2025 году в среднем повысятся на 11,9%. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Владимир Кошелев.

По его словам, размер повышения тарифов будет зависеть от региона и решений местных тарифных комитетов.

Кошелев подчеркнул, что рост тарифов связан с инфляцией и необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры, на которую до 2030 года планируется выделить около 4,5 трлн руб.

В апреле вице-премьер России Александр Новак поручил проработать источники финансирования отрасли ЖКХ. Вместе с тем президент РФ Владимир Путин выразил озабоченность возможным увеличением тарифов, назвав это «ударом по карману граждан».

Ранее эксперты выяснили, что среднестатистическая семья в РФ через три года станет тратить на ЖКУ на 40% больше, чем сейчас.