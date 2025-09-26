Россиянам напомнили, что категорически нельзя делать на кладбище

В Русской православной церкви (РПЦ) напомнили верующим о правилах поведения на кладбищах. Как пишет издание «Новосвят», ссылаясь на церковные традиции, возле могил не следует распивать алкогольные напитки и устраивать застолья. Также не рекомендуется оставлять на кладбище еду, в том числе конфеты.

При благоустройстве места захоронения рекомендуется первоначально установить деревянный крест, который через год можно заменить на постоянный памятник.

По словам священнослужителей, допускается установка оградки, однако размещать фотографии на временном кресте не стоит. Выбрасывать его после установки постоянного памятника нельзя — крест следует утилизировать должным образом.

Церковь также не поддерживает практику установки дорогостоящих и роскошных памятников, подчеркивая, что важнейшей помощью для души усопшего являются искренние молитвы, особенно в первые сорок дней после кончины.

При выборе цветов для возложения на могилу предпочтение лучше отдать живым растениям. Наиболее уместными считаются парные гвоздики или розы не слишком ярких оттенков.

