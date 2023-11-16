Россиянам напомнили, что с декабря изменятся правила выезда за рубеж

Начиная с декабря нынешнего года в России начнут действовать обновленные правила выезда за границу граждан страны, напомнил декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

В беседе с агентством «Прайм» эксперт рассказал, что со следующего месяца в РФ вступит в силу закон, в соответствии с которым загранпаспорт некоторых россиян будет признан недействительным.

В декабре в силу вступит закон об ограничении на выезд за рубеж гражданам, чей заграничный паспорт можно будет признать недействительным по разным причинам. Среди оснований в отказе выезда за рубеж станут: изменение владельцами загранников фамилии, имени, отчества, а также места и даты рождения.

Также загранпаспорт будет считаться недействительным в случае изменения его владельцем пола, и просто истечение срока действия удостоверяющего личность документа.

«11 декабря начинают действовать поправки в закон „О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию“. Документ уточняет основания, по которым заграничный, дипломатический или служебный паспорт можно признать недействительным. Учет будет вести МВД», — пояснил Виноградов.

Еще одними основаниями для признания заграничного паспорта гражданина России недействительным, добавил юрист, будут считаться либо прекращение российского гражданства, либо отмена решения о приобретении гражданства Российской Федерации.