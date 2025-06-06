Россиянам напомнили о штрафах в случае незамены паспорта после изменений во внешности

В Управлении по вопросам миграции Министерства внутренних дел Российской Федерации проинформировали , что при изменении внешности граждане России обязаны в течение трех месяцев заменить паспорт.

Также необходимо своевременно менять документ по достижении гражданином возраста 20 и 45 лет, а также при изменении фамилии, имени или отчества, даты и места рождения. Срок замены — 90 дней.

Кроме того, нужно заменить паспорт Российской Федерации, если он поврежден, содержит ошибки или неточности в данных, а также если в нем закончились страницы для обязательных записей.

Согласно информации, предоставленной ведомством, если паспорт гражданина РФ становится недействительным и не будет своевременно заменен, то на нарушителя может быть наложен штраф в размере от 2000 до 3000 рублей.

Ранее в Российском союзе туриндустрии перечислили правила поведения при потере документов.