Россиянам напомнили о суммах штрафа за выброс мусора из авто

Россиянам напомнили о наказании за несанкционированный выброс мусора из транспортных средств. За подобные нарушения грозят серьезные штрафы, а в некоторых случаях возможна даже конфискация автомобиля. Подробнее об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Его слова приводит ТАСС .

За обычный выброс мусора из окна машины обычному водителю придется заплатить от 10 до 15 тыс. руб. Для должностных лиц сумма выше — от 20 до 30 тыс., а для организаций — от 30 до 50 тыс. руб.

Если же нарушение совершается повторно, размер штрафа удваивается. Но самые серьезные последствия ждут тех, кто использует для несанкционированного вывоза отходов грузовики или прицепы. В этом случае первое нарушение обойдется в 120 тыс. руб., а повторное — уже в 200 тыс.

Кроме того, закон предусматривает возможность конфискации транспортного средства, которое стало орудием правонарушения.

Ранее россиянам раскрыли, чем может обернуться расклейка объявлений на дверях подъездов.