Россиянам напомнили, при каком условии включают отопление

Россиянам напомнили, от чего зависит начало долгожданного отопительного сезона. Как сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, главное условие для подачи тепла в дома, больницы и школы — это устойчивое похолодание.

По правилам, отопление включают только тогда, когда среднесуточная температура опускается до +8 градусов и держится на этом уровне пять дней подряд. Такой подход позволяет избежать лишней работы коммунальщикам: не приходится «запускать-останавливать» котельные из-за каждого кратковременного похолодания.

При этом сроки начала сезона по всей стране сильно отличаются. Как отметил парламентарий, в Сибири и на Дальнем Востоке тепло в домах появляется гораздо раньше, чем на юге или в центре России, ведь окончательное решение принимается на местном уровне с учетом реальной погоды и прогнозов. В Москве, например, отопление обычно начинают подавать в конце сентября или начале октября.

Первыми тепло получают социальные объекты: детские сады, школы и больницы. Следом за ними батареи нагреваются в квартирах жилых домов, и в последнюю очередь — в бизнес-центрах и на производствах.

