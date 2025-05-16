Россиянам напомнили о серьезных штрафах за срывание веток сирени

В Тульской области, Подмосковье и других регионах России введены строгие меры против уничтожения городских насаждений сирени. Срывание цветущих веток теперь карается не только денежными взысканиями, но и реальным уголовным преследованием в особо тяжелых случаях, сообщает «ТУЛАСМИ».

За обычный букет «для себя» нарушителям грозит административная ответственность — штраф от 500 до 1000 рублей или административный арест сроком до 15 суток. Однако если будет доказан факт сбора сирени в коммерческих целях, штрафные санкции возрастают до 80 тысяч рублей с возможным возбуждением уголовного дела. Высоки риски, что нарушитель проведет какое-то время в колонии.

Ботаники объясняют строгость закона особенностями растения. Каждая сорванная ветка оставляет на кусте повреждения, которые становятся воротами для инфекций. Это приводит к постепенному вырождению насаждений — в последующие годы сирень либо погибает полностью, либо дает скудное цветение.

Местные власти подчеркивают, что новые меры направлены на сохранение зеленого фонда города. Они напоминают, что любоваться цветущей сиренью можно и без причинения вреда растениям — достаточно просто наслаждаться их видом и ароматом, не срывая веток.

Ранее юрист Капштык подробно рассказала про наказания за срыв сирени, перечислив соответствующие статьи КоАП и УК РФ.