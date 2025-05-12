«Штраф или лишение свободы»: что будет, если сорвать сирень в Подмосковье

В мае в Москве и Московской области начинает цвести сирень. Многие не отказались бы поставить в своем доме вазу с этими нежными и пахучими цветами. Однако за срывание сирени предусмотрена уголовная или административная ответственность. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал юрист Юрий Капштык.

По его словам, срывание или выкапывание цветов, которые обособлены или находятся в чьем-либо владении, считается кражей.

«Согласно действующему законодательству, предметом преступления при краже является движимое и недвижимое имущество, в том числе животные и растения. Если цветы сорваны или выкопаны из корыстных побуждений, а сумма причиненного вреда более чем 2,5 тыс. рублей, действие квалифицируется как преступление по статье 158 Уголовного кодекса — кража», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

За кражу возможна уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или обязательных работ на срок до 360 часов, одного года, а также ограничения свободы на срок до двух лет.

«Также возможны принудительные работы на срок до двух лет, арест до четырех месяцев или лишение свободы до двух лет. Если правонарушение было совершено не из-за корыстных побуждений, а для того, чтобы показать свое неуважение к общественным нормам, то деяние будет квалифицировано как административное правонарушение, за которое грозит штраф от 500 до 1 тыс. рублей или арест на срок до 15 суток», — добавил Капштык.

За обламывание веток сирени также предусмотрена уголовная или административная ответственность.

«По статье 260 (незаконная рубка лесных насаждений) за повреждение до степени прекращения роста предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа до 500 тыс. рублей, либо обязательных работ на срок до 480 часов. Если размер деяния незначительный, то законом «О защите зеленых насаждений» предусмотрен административный штраф в размере от 3,5 до 4 тыс. рублей», — продолжил эксперт.

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