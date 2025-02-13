Россиянам напомнили про симптомы заражения кишечной палочкой

Гастроэнтеролог Екатерина Кашух в разговоре с RT перечислила симптомы заражения кишечной палочкой, а также объяснила, как защититься от заразы.

Кишечная палочка чаще попадает в организм оральным путем, так как содержится в некоторой пище и воде. Однако иногда бактерия обстраивается в человеке из-за несоблюдения личной гигиены. Как отметила Кашух, чаще о заражении становится известно спустя несколько два-три дня: тогда появляются первые симптомы. Среди них — озноб, рези в животе, тошнота, диарея, в том числе и с примесью крови, повышение температуры.

В большинстве случаев кишечную палочку можно прогнать из организма лечением, но при ослабленном иммунитете и здоровье в целом нередко возникают осложнения. Часть из них угрожает жизни. Например, вызвать гемолитический уремический синдром, который способствует почечной недостаточности.

«А еще для синдрома характерны анемия и тромбоцитопения, то есть в крови резко падает уровень эритроцитов и тромбоцитов — развивается кислородное голодание, повышается риск кровотечений. По статистике, у 25% пациентов с ГСУ развиваются неврологические осложнения — вплоть до инсульта и комы», — уточнила Кашух.

Врач советовала при любых подозрительных симптомах обращаться к специалистам за грамотным лечением.

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