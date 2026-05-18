Россиянам напомнили про условия новой выплаты для семей с детьми

Работающие родители, усыновители, опекуны и попечители Ямала при соблюдении ряда условий смогут получить новую семейную выплату, напомнило интернет-издание «Ямал-Медиа» . В Социальном фонде России по ЯНАО разъяснили главное: наличие брака или совместное проживание родителей с детьми необязательны. Деньги полагаются даже тем, кто в разводе или живет отдельно, если в семье воспитывается двое и более детей.

В Ямало-Ненецком автономном округе вступают в силу новые правила поддержки семей с детьми. Социальный фонд России по ЯНАО разъяснил, кто именно может претендовать на выплату и при каких условиях.

Как рассказали специалисты ведомства, оформить выплату смогут не только кровные родители, но и усыновители, опекуны, а также попечители. Главное — соблюсти несколько обязательных требований.

Первое условие: в семье должно быть двое и более детей. При этом возраст ребенка — до 18 лет. Исключение сделано для тех, кто учится очно. Для них планка поднимается до 23 лет.

Второе: доход семьи. Среднедушевой показатель не должен превышать 1,5 прожиточного минимума, установленного в регионе. Это значит, что помощь получат семьи, чей уровень дохода ниже полуторного кратного размера прожиточного минимума на душу населения.

Третье: заявитель должен быть официально трудоустроен. Работодатель обязан отчислять налоги с его заработной платы. Это принципиальный момент, так как выплата рассчитана на работающих граждан.

Четвертое: отсутствие долгов по алиментам. Специалисты Соцфонда проверят этот пункт в первую очередь.

Отдельно в ведомстве подчеркнули: наличие штампа в паспорте или совместное проживание родителей с детьми не являются обязательными условиями. Выплату могут получить оба родителя, даже если они в разводе или живут отдельно. Главное — соответствовать перечисленным критериям.

Ранее жителям, заключившим контракт от Подмосковья, рассказали о льготах и социальной поддержке.