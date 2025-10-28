Россиянам назвала безобидные продукты, которые гарантированно разрушают кости

Фото: [ Самая старая блинная в Москве, где уже 60 лет пекут блины/Медиасток.рф ]

Избыточное потребление соли, кофеина, сахара и газированных напитков может привести к разрушению костей. По словам врача-эндокринолога Ирины Зятиковой, эти продукты способствуют ускоренной потере кальция из организма, что, в свою очередь, делает костную ткань более хрупкой.

Хлорид натрия, более известный как поваренная соль, является основным врагом здоровья костей. Когда почки выводят из организма излишки натрия, они также удаляют кальций, который необходим для поддержания костной ткани.

«Важно помнить, что соль содержится во многих продуктах: колбасах, сосисках, полуфабрикатах, соусах, сырах и даже в хлебе, поэтому мы часто превышаем норму ВОЗ в 5 г соли в день», — рассказала «Газете.ru» врач.

До 25–30 лет организм активно наращивает костную массу, после чего начинается постепенное снижение минеральной плотности костей.

Зятикова объяснила, что чрезмерное потребление сахара и кофеина негативно сказывается на костной ткани. Сахар способствует образованию кислой среды в организме, для нейтрализации которой кальций изымается из костей. Кроме того, он ухудшает усвоение кальция в кишечнике. В кофе также содержится танин, который препятствует усвоению этого микроэлемента.

Помимо сказанного, как отметила эксперт, избыточное потребление фитиновой и щавелевой кислот может негативно сказаться на состоянии костей.

Утоление жажды при помощи газированных напитков может быть опасным. Она также напомнила, что алкоголь подавляет активность клеток, участвующих в процессе восстановления костной ткани, и препятствует усвоению организмом кальция.

Специалист посоветовала обязательно включить в пищевой рацион белковые продукты, такие как молоко, творог и обязательно натуральный йогурт. Газированные напитки лучше заменить водой, морсом или несладкими компотами. Зятикова подчеркнула, что основу здорового питания должны составлять овощи, фрукты, молочные продукты и полезные жиры.

Ранее психолог назвала экзаменационный стресс причиной ожирения у российских школьников.