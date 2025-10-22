Психолог назвала экзаменационный стресс причиной ожирения у российских школьников

Проблема лишнего веса и ожирения у подростков в России может быть напрямую связана с интенсивным психологическим давлением во время подготовки к выпускным экзаменам. Такую точку зрения в интервью ТАСС высказала руководитель социально-психологической службы барнаульского лицея № 73 Людмила Сумина.

Эксперт пояснила, что стресс, вызванный страхом перед ЕГЭ и ОГЭ, многие учащиеся «заедают» высококалорийной пищей, что и приводит к печальным последствиям для фигуры и здоровья. По мнению Суминой, ключ к решению проблемы — в умении заменять негативные мысли и установки на позитивные.

Психолог также обратила внимание на роль семьи. Она призвала родственников школьников оказывать им психологическую поддержку и подбадривать перед этими судьбоносными этапами, вместо того чтобы усугублять давление.

Сумина напомнила, что стресс от экзаменов — это не только несколько часов в аудитории, но и длительный период подготовки, напряженности, сомнений в себе и груза ответственности перед школой и родителями.

Ранее врач-онколог связал рост заболеваемости раком с эпидемией ожирения в мире.