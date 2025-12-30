Россиянам назвали лучшие места для покупки подарков в последний день 2025 года

Если вы обнаружили себя 31 декабря без подарков для близких, не стоит паниковать. Задача решаема, если знать, где искать и как действовать быстро и экономно, пишет портал «7Дней.ру».

В первую очередь следует забыть про онлайн-шопинг — курьерские службы уже не успеют доставить заказы. Главными помощниками станут классические офлайн-магазины. Лучше всего отправиться в крупные торговые центры (ТЦ), где все собрано в одном месте.

Также отличный выбор представлен в парфюмерно-косметических сетях, книжных магазинах, магазинах электроники и даже супермаркетах.

Следует сосредоточиться на универсальных и практичных вариантах, которые понравятся почти любому. Идеально подойдут подарочные сертификаты (в магазин, на услуги, в спа-салон), готовые праздничные наборы (косметические, пищевые), качественные сладости, элитный чай или кофе, а также билеты на концерты, в кино или театр.

Если бюджет ограничен, можно самостоятельно собрать душевный подарок из недорогих, но приятных мелочей: стильного бальзама для губ, плитки хорошего шоколада, капсул для кофе и уютной ароматической свечи.

Что касается экономии, то 31 декабря — не худший день для покупок. Многие магазины устраивают распродажи новогодних товаров, чтобы распродать остатки. В этот день нужно искать скидки на праздничные наборы, украшения, декор, а также теплую одежду и аксессуары для зимнего отдыха.

Главное — не покупать первое, что попадется на глаза. Эксперты советуют пройтись по нескольким точкам, сравнить цены. На универсальные подарки, как правило, реже искусственно завышают стоимость в последний момент.

Самое важное — сохранять спокойствие. Ажиотажа в магазинах в этот день обычно уже нет, поэтому в спокойной обстановке можно найти достойную альтернативу самым ходовым подаркам.

Ранее психолог Юлия Бровкина рассказала, как не выгореть в Новый год.