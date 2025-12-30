Психолог рассказала, как не выгореть перед Новым годом

Приближение новогодних праздников для многих связано не с радостью, а с ростом тревоги и ощущением выгорания, отметила в беседе с e1.ru психолог Юлия Бровкина. По ее словам, отдых — это такая же базовая потребность, как еда или сон, и ему необходимо регулярно уделять время.

Чтобы снизить нагрузку и тревожность, эксперт советует простой, но эффективный метод: выписать абсолютно все предпраздничные дела на бумагу.

Сам процесс структурирования списка снижает ощущение хаоса и загруженности. Затем стоит обсудить этот перечень с другом или психологом — со стороны всегда виднее, от каких задач можно отказаться без ущерба.

«Еще один способ увидеть, где себе помочь и от какой нагрузки отказаться, это представить, кто мог сказать тебе что-то делать из этого списка. Например, нужно обязательно дарить всем родственникам подарки — вот кто это говорит? Мама так говорила», — отметила Бровкина.

Также полезен эксперимент «дела в режиме энергосбережения». Для этого нужно представить, что у вас осталось сил лишь на самое необходимое, и определить, что действительно важно.

Праздники имеют смысл, только если они приносят радость, подчеркивает психолог. Если подготовка и само празднование Нового года превратились в тягостную формальность, вызывающую лишь истощение, можно отказаться от них или радикально упростить традиции. Это не поражение, а забота о своем психическом состоянии.

