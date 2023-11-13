Россиянам назвали новый способ накопить на пенсию

С 2024-го года начинает действовать программа формирования долгосрочных сбережений. Как это использовать для увеличения своей будущей пенсии, рассказала эксперт Фатима Ногайлиева в беседе с информагентством «Прайм» .

Она рассказала, что россиянам, которые хотят поучаствовать в программе, нужно заключить договор с негосударственным фондом. Ногайлиева предупредила, что в первый год нужно будет самостоятельно выплачивать взносы, а государство будет их оплачивать со второго. Эксперт подчеркнула, что софинансирование длится 3 года.

Эксперт объяснила, что государство берет обязанность софинансировать взносы, когда их сумма составляет от двух тысяч рублей, но объемы будут зависеть от дохода участника. Она подчеркнула, что максимальная сумма, которую может добавить государство – 36 000 рублей ежегодно.

Она рассказала, что периодические выплаты могут каждый месяц получать мужчины от 60 лет и женщины от 55. Эксперт также указала на то, что данные выплаты могут быть срочными, либо пожизненными.

В особых ситуациях, таких как оплата дорогого лечения или потеря кормильца, граждане могут использовать эти деньги до расторжения договора, предупредила Ногайлиева.

Правопреемникам участника в случае его смерти будет перечислен остаток денег во всех случаях. Единственным исключением является назначение пожизненной ежемесячной выплаты перед его смертью.