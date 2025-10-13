Россиянам назвали препараты, после которых нельзя за руль

Управление автомобилем после приема некоторых медикаментов может привести к серьезным правовым последствиям. Юрист предупреждает, что речь идет о более чем 200 препаратах, влияющих на психику и реакцию. Об этом сообщает «Лента.ру» , приводя слова эксперта.

Садиться за руль после употребления лекарств, воздействующих на нервную систему, крайне опасно. Такие средства замедляют реакцию, ухудшают концентрацию и нарушают координацию движений. Как пояснила адвокат, перечень запрещенных веществ включает множество категорий. Под ограничения попадают успокоительные, психотропные средства и не только.

За вождение в таком состоянии предусмотрена административная ответственность по статье 12.8 КоАП РФ. Если же из-за приема лекарств произойдет авария с тяжелыми последствиями для здоровья людей, водителю может грозить уже уголовное наказание по статье 264 УК РФ.

