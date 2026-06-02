Россиянам назвали самые бюджетные страны для пляжного отдыха в июне

Ассоциация туроператоров России назвала самые бюджетные направления для пляжного отдыха в июне. Как пишет АТОР, дешевле всего этим летом обойдутся туры в Абхазию и на китайский остров Хайнань.

При расчетах рассматривались поездки с перелетом на двоих и проживанием в четырехзвездочных отелях с завтраком. Однако даже в этих наиболее доступных вариантах специалисты советуют закладывать бюджет от 110 до 150 тысяч рублей, поскольку дешевых предложений на июнь осталось крайне мало.

В сумму до 150 тысяч рублей укладываются еще семь направлений. Так, тур в Паттайю стартует от 106 тысяч рублей на двоих, в Шарм-эль-Шейх — от 108 тысяч, а в турецкий Кемер — от 133 тысяч. От 135 тысяч рублей обойдется поездка на Шри-Ланку, в Иорданию и на индийский Гоа. Путешествие во Вьетнам на двоих в июне можно приобрести минимум за 149 тысяч рублей.