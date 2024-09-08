Россиянам назвали самые высокооплачиваемые вакансии в сфере финансов

8 сентября в России отмечают День финансиста. В преддверии этого события специалисты центра «Профессии будущего» составили рейтинг предложений о работе с самыми высокими зарплатами в сфере финансов.

Лидером рейтинга стала вакансия финансового директора. Кандидату обещают платить около 700 тыс. рублей в месяц.

На втором месте оказалась вакансия для директора по аналитике и рискам. Такому специалисту готовы платить 500 тыс. рублей в месяц.

Замыкает тройку лидеров кредитный брокер (посредник между физическими и юридическими лицами при оформлении кредитов). Он может претендовать на зарплату в размере 350 тыс. рублей, сообщает RT.

На четвертой позиции оказалась вакансия финансового аналитика. Этот специалист может рассчитывать на зарплату в размере 250 тыс. рублей.

На пятой строчке рейтинга находится трейдер. Напомним, что трейдер — это специалист, который проводит операции по покупке и продаже финансовых инструментов на фондовом рынке. Ему обещают платить от 175 тыс. рублей в месяц.

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