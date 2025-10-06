Россиянам назвали точную дату самой большой луны года

Настоящую «суперлуну» жители России смогут наблюдать в ноябре, а не в октябре, как сообщалось ранее. Луна окажется на минимальном в году расстоянии от Земли 5 ноября. Об этом сообщил эксперт в беседе с ТАСС .

Астроном, руководитель отдела методического сопровождения Московского планетария Людмила Кошман пояснила, что термин «суперлуна» означает полнолуние происходящее вблизи перигея (максимально близкой к Земле точки орбиты Луны).

Именно такое событие произойдет 5 ноября 2025 года, когда разница между полнолунием и моментом наибольшего сближения составит менее 10 часов. В октябре полнолуние и перигей разделяют почти 33 часа, поэтому октябрьское полнолуние нельзя считать настоящей «суперлуной».

Хотя лунный диск будет казаться крупнее обычного, ноябрьское явление будет более зрелищным. Луна приблизится к Земле на расстояние 356 832 км. Еще одна крупная луна ожидается 5 декабря, но она окажется на 129 км дальше, чем в ноябре. Специалист отметила, что визуально разница в размерах лунного диска практически незаметна для невооруженного глаза и фиксируется только при сравнении профессиональных фотографий.

