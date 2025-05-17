Россиянам объяснили, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ
В Госдуме рассказали, для чего нужна индексация тарифов ЖКХ
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С 1 июля этого года тарифы ЖКХ в России вырастут на 11,9%. Данная мера необходима для модернизации коммунальных сетей, рассказал РИА Новости член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
В некоторых регионах рост цен на коммунальные услуги будет выше 11,9%, отметил он.
Индексация позволит провести масштабную модернизацию коммунальных сетей, большая часть которых уже сильно изношена, пояснил Якубовский.
Ранее жителям Подмосковья напомнили о возможности подключения электронной платежки на «Госуслугах».