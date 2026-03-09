Россиянам объяснили, как получить новую семейную выплату в 2026 году

В России с 2026 года начала действовать новая мера поддержки семей с детьми — ежегодная выплата для работающих родителей. Фактически она представляет собой частичный возврат налога на доходы физических лиц, благодаря которому некоторые семьи смогут получить более 100 тысяч рублей, сообщил экономист Игорь Балынин в комментарии для Газета.Ru .

Новая выплата рассчитана на семьи с двумя и более детьми и относительно невысокими доходами. Основное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума на человека в регионе проживания. При расчете используется именно региональный показатель, поэтому требования могут отличаться в зависимости от субъекта страны.

Назначением и выплатой средств будет заниматься Социальный фонд России. Подать заявление можно будет ежегодно с 1 июня по 1 октября через Госуслуги, в отделении фонда или в МФЦ. В большинстве случаев дополнительные документы не понадобятся — необходимые сведения ведомства получат через межведомственное взаимодействие.

Размер выплаты фактически равен возврату части уплаченного НДФЛ. Государство вернет разницу между налогом по стандартной ставке 13% и расчетом по ставке 6%. Таким образом, родители смогут получить обратно примерно 7% от своего годового дохода.

Например, если прожиточный минимум в регионе составляет 18,2 тысячи рублей, то предельный среднедушевой доход — 27,3 тысячи рублей. Для семьи из двух родителей и двух детей общий доход не должен превышать 109,2 тысячи рублей в месяц. В этом случае каждый родитель сможет вернуть около 45,8 тысячи рублей налога, а семья — до 91,7 тысячи рублей.

Для семьи с тремя детьми допустимый доход увеличивается до 136,5 тысячи рублей в месяц. Тогда размер возврата может составить около 114,6 тысячи рублей. Если в семье четверо детей, максимальный доход для получения выплаты вырастет до 163,8 тысячи рублей, а общая сумма поддержки может достигнуть примерно 137,6 тысячи рублей.

Ранее сообщалось, что пенсионерам могут разрешить получать доплаты за всех иждивенцев.