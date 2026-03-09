Пенсионерам могут разрешить получать доплаты за всех иждивенцев

В России предлагают изменить порядок начисления доплат к пенсии за родственников, находящихся на иждивении. Ограничение по количеству таких выплат может быть отменено, чтобы пенсионеры могли получать надбавку за каждого зависимого члена семьи. С такой инициативой выступил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, пишет ТАСС .

По словам парламентария, действующие правила предусматривают доплату к пенсии максимум за трех иждивенцев. Нилов считает такое ограничение несправедливым и предлагает его отменить, чтобы пенсионеры могли получать дополнительные выплаты независимо от количества членов семьи, находящихся на их содержании.

Он отметил, что государство уже пересматривает некоторые нормы социальной поддержки. Так, с 1 января 2026 года было отменено ограничение на учет декретного отпуска в трудовом стаже. Ранее в стаж засчитывалось не более шести лет ухода за детьми, что соответствовало периоду воспитания четырех детей.

По мнению депутата, отмена лимита на количество иждивенцев при начислении пенсионной доплаты логично продолжила бы изменения, направленные на поддержку семей, в том числе многодетных.

Сейчас размер доплаты зависит от числа иждивенцев. В 2026 году надбавка составляет 3 194,89 рубля за одного человека, 6 389,78 рубля — за двух и 9 584,69 рубля — за трех.

К иждивенцам относятся близкие родственники пенсионера, которых он фактически содержит. Это могут быть дети до 18 лет или до 23 лет при очном обучении, а также несовершеннолетние внуки и правнуки, если у них нет родителей или опекунов.

Ранее сообщалось, что астрономы назвали март лучшим весенним месяцем для наблюдений за космосом.