Россиянам объяснили, как в 2025 году удлинили майские выходные

Юрист Илья Русяев рассказал в беседе с RT о длинных выходных в мае 2025 года. Он объяснил, за счет чего граждане смогут отдыхать дольше.

Обеспечение жителей длительными выходными имеет две стороны медали, отмечает Илья Русяев. По его словам, дополнительный отдых положительно сказывается на туризме, внутреннем потреблении и отдельных экономических сегментах рынка. Однако вместе с этим может пострадать производительность, особенно на ключевых предприятиях.

Тем не менее в этом году россияне смогут отдохнуть долго. Как напомнил Русяев, в этом году выходные намечены с 1 по 4 мая, а также с 8 по 11 мая включительно.

«День защитника Отечества, выпадающий на воскресенье, по общему правилу должен предоставлять дополнительный выходной на следующий рабочий день. Однако правительственное постановление предусмотрело иной вариант: этот день будет добавлен к майским праздникам», — напомнил юрист.

Таким образом, власти сделали перераспределение в пользу более длительных праздников и выходных дней, что позволит населению расслабиться, провести время с семьями и отметить ключевые праздники. Напомним, что в России 9 мая отмечают 80-летие Победы в ВОВ.

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