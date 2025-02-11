В ГД РФ разработали законопроект о сокращенной рабочей неделе

Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал проект, который предусматривает установление сокращенной рабочей недели на один час.

Об этом пишет издание ТАСС, уточняя, что текст документа, который предусматривает изменения в ТК РФ, уже направлен на заключение в правительство. Согласно законопроекту, продолжительность рабочего дня накануне выходных при «пятидневке» может уменьшиться на один час – это может повысить качество жизни работников.

Нилов уверен, что несмотря на то, что сейчас многие стороны трудовых отношений вправе сами устанавливать сокращенный день, все же стоит закрепить такую норму законодательно.

Ранее стало известно, что в Госдуме депутата Гурулева вывели из состава комитета по обороне.