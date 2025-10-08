Россиянам объяснили связь между инфарктом и высоким давлением

Многие ошибочно полагают, что инфаркт миокарда происходит исключительно при повышенном артериальном давлении. На самом деле это опасное состояние может развиться при любых показателях, включая нормальные и даже пониженные. Об этом в своем телеграм-канале написала кардиолог Мария Чайковская.

Хотя гипертония действительно увеличивает вероятность сердечного приступа, она не является обязательным условием для его наступления. Медицинские протоколы диагностики инфаркта не включают уровень артериального давления в перечень основных критериев.

Однако нестандартные показатели давления могут служить дополнительным сигналом. Как аномально высокие, так и необычно низкие цифры при наличии других тревожных признаков должны насторожить и пациента, и медиков.

