Россиянам официально разрешили опаздывать на свой поезд

Министерство транспорта РФ утвердило новые правила, которые порадуют рассеянных пассажиров или тех, кто любит подольше задержаться на экскурсии, пишет РИА Новости. Теперь, если вы отстали от поезда или опоздали к его отправлению, у вас есть шанс догнать состав и продолжить путешествие по тому же билету.

Правило работает просто: пассажир, отставший от поезда в пути, может добраться до следующей остановки своим ходом, сесть в тот же состав и ехать дальше. Однако есть важный нюанс: стоимость того отрезка пути, который пассажир проехал отдельно, ему не вернут.

Догонять поезд разрешается только на попутном транспорте, но не на другом поезде. Сесть в следующий состав по старому билету не получится.

Особое внимание в новых правилах уделили возврату денег. Если пассажир сам решил выйти на промежуточной станции, тогда билет сгорает. Но из этого правила есть исключение: если человек покинул поезд из-за того, что ему потребовалась срочная медицинская помощь, то стоимость оставшегося маршрута ему вернут, правда, за вычетом сборов.

Нововведения в первую очередь касаются туристических поездов, для которых раньше вообще не было четкого регламента. Впервые в России утвердили правила перевозок именно для таких составов. В них четко прописано, как покупать билеты, как садиться на посадку, как работают тематические вагоны и что делать во время экскурсионных остановок.

Как объяснили в Минтрансе, если пассажир вышел на станции в рамках экскурсии и решил задержаться, сесть в другой поезд он уже не сможет. Но если он успеет догнать свою туристическую группу на той же электричке, поездка продолжится. Новые правила вступят в силу с 1 марта 2026 года.

Ранее сообщалось, что с 1 марта в России вступают новые правила авиаперелетов.