С 1 марта в России вступают новые правила авиаперелетов

С 1 марта 2026 года в России вступают в силу обновленные правила авиаперевозок пассажиров. Согласно новым нормам, электронный посадочный талон приравнивается к бумажному, а невозвратные билеты можно вернуть в более широком перечне случаев, включая задержку рейса на более чем 30 минут.

Правила расширяют основания для вынужденного возврата билетов: теперь это может быть задержка или досрочный вылет рейса, болезнь близкого родственника, непредоставление обслуживания в соответствии с классом билета или ошибки при оформлении перевозчиком или агентом.

Документ четко фиксирует обязательства авиакомпаний при задержках рейсов. Пассажирам должны предоставлять воду в течение часа после двух часов ожидания, горячее питание и напитки — через две часа после первых четырех часов задержки, а размещение в гостинице — не позднее двух часов после восьми часов дневного ожидания или шести часов ночью.

Также новые правила распространяют скидку 50% на билеты эконом-класса для детей, следующих с любым взрослым, и регламентируют предоставление соседних мест родителям с детьми до 12 лет, включая семьи с двумя и более детьми.

По оценке Минтранса, единая редакция правил упрощает алгоритмы действий при нештатных ситуациях, централизует ответственность авиакомпаний и делает процесс получения помощи пассажирами одинаковым по всей стране.

