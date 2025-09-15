Россиянам озвучили ближайший прогноз по магнитным бурям

Россиян предупредили о надвигающихся мощных магнитных бурях. Синоптик Татьяна Позднякова сообщила в своем телеграм-канале, что одна из них началась в полночь 15 сентября.

По словам эксперта, геомагнитные возмущения сохранятся не только в течение 15 сентября, но и в последующие двое суток. Индекс Ар, отражающий интенсивность магнитной бури, достиг значения 105. Позднякова отметила, что столь сильная геомагнитная активность наблюдалась в последний раз в начале июня. Людям, чувствительным к изменениям геомагнитной обстановки, обычно рекомендуется в эти дни внимательнее относиться к своему самочувствию.

