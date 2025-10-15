Россиянам перечислили причины чрезмерной линьки у домашних животных

Кошка, оставляющая повсюду клочья шерсти, может не просто переживать сезонную линьку, а сигнализировать о серьезных проблемах со здоровьем. Как пояснил ветеринар Михаил Шеляков, чрезмерное выпадение шерсти и ее ломкость часто приводят к образованию колтунов. Эти плотные комки не просто доставляют дискомфорт — они нарушают естественную теплорегуляцию, что создает идеальную среду для развития экзем, дерматитов и других кожных проблем. Об этом сообщает NEWS.ru.

По его словам, если обычное расчесывание не помогает справиться с линькой, это веский повод для визита к специалисту. За внешним проявлением могут скрываться глубокие внутренние нарушения: от аллергических реакций и несбалансированного питания до эндокринных сбоев и дисфункций внутренних органов. Иногда ситуацию способно улучшить простое добавление серы в рацион, однако ставить диагноз и назначать лечение должен исключительно ветеринар. Опасность заключается в том, что схожие симптомы имеют такие разные патологии, как болезни печени или сахарный диабет.

Специалист различает естественную возрастную или сезонную линьку и патологическую, когда процесс выходит из-под контроля. Появление залысин, или алопеция, — это уже не просто косметический дефект, а прямой указатель на возможные сбои в организме. Таким образом, состояние шерстного покрова служит точным индикатором общего здоровья питомца, и игнорирование этого сигнала может привести к усугублению скрытых заболеваний.

