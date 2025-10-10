Более 30 питомцев взяли с собой жители Рязанской области за рубеж с начала года

За первые три квартала 2025 года владельцы домашних животных из Рязанской области получили официальное разрешение на вывоз 34 питомцев за границу. Согласно данным управления Россельхознадзора по региону, все процедуры были проведены в строгом соответствии с ветеринарным законодательством. Об этом сообщает издание 7info.

Структура вывезенных животных демонстрирует традиционное преобладание собак и кошек: сертификаты оформлены для 22 собак, 10 кошек, а также для экзотических питомцев — одного попугая и одной черепахи. География путешествий оказалась весьма разнообразной: рязанские питомцы отправились как в ближнее зарубежье — Грузию и Сербию, так и в далекие страны, включая Таиланд, Турцию, Иран, Израиль и государства Европейского союза.

Каждая поездка потребовала тщательной подготовки документов и прохождения ветеринарного контроля. Специалисты надзорного ведомства проверяли не только состояние здоровья животных, но и правильность оформления всей сопроводительной документации, что является обязательным условием для пересечения границы.

Результаты контрольных мероприятий показали полное соблюдение установленных норм и отсутствие нарушений ветеринарного законодательства. Такой показатель свидетельствует о растущей ответственности владельцев животных и эффективности работы системы ветеринарного контроля в регионе, что создает надежные предпосылки для дальнейшего развития международных поездок с домашними питомцами.

Ранее сообщалось, что ветеринары Подмосковья за лето провели более 7 тыс. консультаций по вопросам перевозки питомцев по стране и за рубеж.