Россиянам подсказали, как избежать проблем при ограничениях связи

Эксперты дали практические советы о том, как избежать неприятностей при ограничениях мобильного интернета. Об этом пишет KP.RU.

С 7 по 10 мая в Москве и ряде других городов введены временные ограничения мобильного интернета. Меры связаны с обеспечением безопасности во время празднования 80-летия Победы.

Переставали работать банковские терминалы, возникли проблемы с оплатой проезда, а сервисы такси и доставки стали недоступны. «Билайн» и МТС официально подтвердили ограничения, порекомендовав клиентам перейти на Wi-Fi.

Банки же оперативно отреагировали на ситуацию. Сбербанк и ВТБ предупредили клиентов о возможных сбоях в работе мобильных приложений. Особенно пострадали безналичные платежи — терминалы просто перестали распознавать QR-коды.

Сервисы каршеринга и аренды электросамокатов столкнулись с двойными проблемами: кроме интернет-ограничений, добавились и транспортные ограничения в центре города. Яндекс сообщал о возможных задержках заказов. Словом, город прочувствовал, насколько зависим от стабильной и привычной связи.

Эксперты объяснили, что нужно заранее пополнять транспортные карты, всегда иметь при себе наличные. Гостям Москвы советовали скачать офлайн-карты для навигации. Всем рекомендуется решить срочные банковские вопросы.

Ранее сообщалось, что работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский восстановлена.