Работа аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский восстановлена

Работа международных аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский восстановлена после введенных на полеты и отправку воздушных судов ограничений. Об этом сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Артем Кореняко.

В это же время, временные ограничения сохраняются в аэропорту Шереметьево.

Ограничения на работу аэропортов могут быть введены по разным причинам, основные из которых связаны с погодными условиями (туманы, снег, ветер), техническими неисправностями или поломкой оборудования, аварийными ситуациями, а также ограничениями в связи с обеспечением безопасности.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве вечером работают системы противовоздушной обороны (ПВО). По последним данным, на подлете к российской столице было сбито 14 вражеских БПЛА.

Также сообщалось, что в некоторых районах Москвы сохранились проблемы с мобильным интернетом.