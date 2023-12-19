Россиянам подсказали места, где еще можно найти жилье на Новый год

Туры, жилье и гостиницы перед праздниками бронируют быстро, особенно если это популярные направления. Сейчас места либо уже закончились, либо стоят слишком дорого. Эксперт Екатерина Царук рассказала, какие направления еще смогут «приютить» гостей.

Россияне предпочли провожать 2023 год в столице, Санкт-Петербурге, а также Казани. Бронировать жилье там сложно и дорого, мест почти не осталось. Однако специалист сервиса по работе с отелями посоветовала рассматривать нетрадиционные направления, пишет «Газета.ру».

«Изучите, какие города не такие востребованные у туристов, и смело бронируйте жилье там — будет точно намного дешевле. Например, на Юге России можно посетить Владикавказ, Геленджик, Анапу» — подсказала Царук.

Особенно рекомендуется посетить Абхазию, куда россиянам не нужна виза или загранпаспорт. Среди зарубежных вариантов можно рассмотреть Армению, Узбекистан, Казахстан, Белоруссию, Азербайджан.

По словам эксперта, особенно в праздники стоит изучить подарочные сертификаты на проживание в отелях или туры, которые позволят сэкономить.