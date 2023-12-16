Россиянам подсказали самые интересные аудиокниги для уютного вечера

Первая: отечественная писательница Дина Рубина с ее книгой «Не вычеркивай меня из списка». Автор собрала множество рассказов, затронула тему женщин своей семьи, о самых гордых, сильных, рассчитывающих только на себя.

Если нравятся похожие сюжеты, то эксперты рекомендуют изучить аудиокнигу Анны Берсеневой «Слабости сильной женщины». Автор расскажет, как не отчаиваться при своей мечтательности даже во времена суровых 90-х, когда приходиться совмещать борьбу за хорошую жизнь со своими творческими амбициями. Бонусом можно посмотреть фильм, снятый по этому сюжету.

И один из «зимних» авторов — Оскар Уайльд. Специалисты советуют посвятить вечер прослушиванию «Портрета Дориана Грея». Хотя книга не нуждается в представлении, а многие уже знакомы с фильмом, стоит вновь окунуться в эту атмосферу красоты, порока и морали, пишет портал «Дни.ру» со ссылкой на книжный сервис.

Еще две книги в аудиоформате – «До встречи в книжном» и «Сад нашей памяти». Первая является сборником уютных рассказов, а вторая – меланхоличная история о жизни героини, пережившей множество потрясений, пытающейся принять свое одиночество.