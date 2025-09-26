Россиянам пояснили, когда появится обновленная тысяча рублей

Центробанк планирует выпустить новую версию тысяче­рублевой банкноты. Постепенно она заменит старые купюры, которые сейчас находятся в обращении. Об этом также сообщило РИА Новости , приведя слова заместителя председателя Банка России Сергея Белова.

Центробанк России планирует выпустить обновленную банкноту номиналом 1000 рублей до конца текущего года. Зампредседателя ЦБ Сергей Белов рассказал, что процесс идет согласно плану и новые купюры постепенно заменят старые, выпущенные еще в 1997 году.

Он отметил, что совет директоров уже одобрил дизайн новой банкноты, а художники из ЦБ и Гознака продолжают работать над эскизами. По словам Белова, на новой купюре будут использованы специальные защитные элементы, такие как сетки, гравюры и микротексты, которые помогут повысить безопасность.

