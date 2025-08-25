Россиянам показали недельную статистику от МЧС России — цифры заставляют задуматься

На прошедшей неделе сотрудники МЧС России осуществили ряд спасательных операций и оказали помощь в различных чрезвычайных ситуациях. Ведомство опубликовало сводку в своем телеграм-канале.

В результате действий спасателей МЧС на водных объектах было спасено 16 человек, а также зарегистрировано 84 происшествия на воде. При пожарах помощь была оказана 382 людям.

К тому же на дорогах сотрудники МЧС смогли спасти 306 человек. Всего они выехали более на чем 2 тыс. дорожно-транспортных происшествий. Это подчеркивает высокую нагрузку на службы и важность их работы в предотвращении трагедий.

