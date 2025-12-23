Россиянам пообещали два раза повысить пенсии в 2026 году

Работающие пенсионеры в России получат увеличение пенсий. Это произойдет дважды: в январе и августе 2026 года. Об этом сообщила Екатерина Стенякина, депутат Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов. Информацию распространило агентство ТАСС.

Парламентарий сообщила, что с 1 января следующего года в России будет проведена первая индексация, которая составит 7,6 процента. По словам Стенякиной, индексация будет произведена автоматически, и подавать какие-либо заявления для этого не потребуется.

Она отметила, что пенсии работающих пенсионеров будут увеличены незначительно. Летний рост будет небольшим и обусловлен страховыми взносами работодателя за 2025 год.

«Прибавка составит до трех пенсионных баллов», — уточнила депутат.

С 1 января 2026 года стоимость одного пенсионного балла в бюджете Социального фонда России составит 156,76 рублей. Это означает, что максимальная надбавка за три балла, которую можно будет получить в августе, достигнет 470,28 рублей.

