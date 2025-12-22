«Возраст не преграда»: правительство рассказало о перспективе повышения пенсий в России

В России продолжат системно повышать пенсии и развивать программы поддержки для граждан старшего возраста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя правительства Михаила Мишустина.

Правительство России заявило о неизменном курсе на повышение пенсий и комплексную поддержку граждан старшего возраста. Соответствующий план мероприятий рассчитан на ближайшие пять лет.

На оперативном совещании премьер-министр Михаил Мишустин подтвердил, что обеспечение активного долголетия остается ключевым государственным приоритетом. В рамках этой стратегии власти намерены не только увеличивать пенсионные выплаты, но и серьезно модернизировать сопутствующие социальные сервисы. Акцент будет сделан на доступности медицины: расширится возможность пройти диспансеризацию как в поликлиниках, так и в стационарах, а лечение на дому станет доступнее для большего числа пожилых людей.

Отдельное внимание уделяется развитию системы долговременного ухода. По планам кабмина, к концу 2030 года такая помощь должна охватить не менее полумиллиона россиян, которым сложно заботиться о себе самостоятельно. Параллельно власти намерены стимулировать научные исследования в области борьбы с возрастными заболеваниями.

Помимо прямой поддержки, программа включает создание условий для социальной активности. Людям «серебряного возраста» предлагают стать наставниками для молодежи, присоединиться к волонтерским проектам или пройти обучающие курсы для собственного развития. Таким образом, речь идет о формировании целой экосистемы, где финансовая поддержка сочетается с улучшением качества жизни и интеграцией в общество.

