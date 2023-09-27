Россиянам пообещали «капризную» зиму с неустойчивой погодой

Уже к 10 ноября в ряде центральных регионов России установятся отрицательные температуры, то есть воцарится климатическая зима. Такой прогноз дал Евгений Тишковец, ведущий специалист центра погоды «Фобос». В дальнейшем морозные дни не будут стоять слишком длительное время. Они будут перемежаться ледяными дождями и сильными оттепелями.

«Будет неустойчивая, капризная, слякотная зима», - указал эксперт.

Его слова привело радио Sputnik. Тишковец добавил, что почти на всей российской территории температура воздуха зимой будет держаться выше нормы на 1-3 градуса. А где-то она может еще более превышать этот порог. В частности, это будет касаться Сибири, особенно в конце зимы. Там будет теплее нормы на 3-5 градусов.