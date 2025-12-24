Россиянам пообещали суровые морозы перед Новым годом

Москвичей и жителей Подмосковья в последние дни уходящего 2025 года ждут резкие погодные изменения и аномальные для этого периода морозы, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Согласно прогнозу синоптика, в столичном регионе ожидается значительное похолодание, причем температура воздуха опустится примерно на пять градусов ниже привычных значений.

Так, 24 декабря столбик термометра может показать от минус 16 до минус 19 градусов. Однако уже 25–26 декабря произойдет резкое потепление, и температура приблизится к нулевой отметке. После этого вновь последует волна холода.

В новогоднюю ночь, 31 декабря, в Москве и Подмосковье установится типичная зимняя погода с температурой около минус 10 градусов. Днем 1 января немного потеплеет до минус 5 градусов.

Устоявшиеся морозы, согласно прогнозу, задержатся в столице и на период январских праздников. Существенные изменения в сторону потепления и установления плюсовых температур возможны уже после 4 января.

Ранее главный специалист «Метеоновостей» Татьяна Позднякова предупредила о резких перепадах температуры и давления в Москве.